Depay: “Tornassi indietro direi lo stesso sì al Barça. Ci risolleveremo”

Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona, intervistato dalla “Espn“, assicura che se tornasse indietro direbbe lo stesso sì ai catalani: “È il Barcellona. Non penso che siate consapevoli di quanto sia grande questo club e cosa significhi per un calciatore arrivare qui. Non avrò mai alcun rimpianto. Nonostante i risultati, sono davvero felice al Barcellona. È stato un periodo difficile, ma la gente si comporta come se la stagione fosse già finita. Ci sono ancora molte partite da giocare, è tutto ancora aperto e tutti noi giocatori ci prenderemo le nostre responsabilità. Sappiamo qual è la situazione, che è difficile, ci sono tanti giovani, ci sono stati tanti infortuni ma penso sia una questione di tempo. Tutti sono nel panico perché per il Barcellona è una situazione nuova, è una squadra abituata a vincere tutto giocando un bellissimo calcio ma non sono preoccupato, sono sicuro che cambieremo le cose“.

Foto: Twitter Barcellona