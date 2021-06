Depay sul Barcellona: “Presto ci saranno novità, dobbiamo aspettare”

Memphis Depay ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida dell’Olanda contro l’Austria soffermandosi anche sul proprio futuro: “Tutti sanno che sto parlando con il Barcellona e penso che presto avremo novità in merito. Dobbiamo aspettare, ma direi che a breve potremo sapere qualcosa di definitivo”.

Sull’Europeo: “Adesso dobbiamo pensare solo a battere l’Austria, poi dovremo andare partita dopo partita. L’Austria è un avversario difficile, speriamo di vincere e siamo concentrati su questo. Contro l’Ucraina abbiamo iniziato benissimo, poi abbiamo avuto qualche problema nella ripresa ma credo che abbiamo mostrato le nostre qualità”.

Foto: Twitter Lione