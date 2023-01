Depay si presenta: “Voglio mostrare cosa posso fare. Piacevo a Simeone già quando ero al Lione”

Memphis Depay è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante olandese è stato presentato oggi e vestirà la maglia numero 9: “Prima di tutto ringrazio il presidente. È stato tutto molto veloce, mi sono unito già allenato con intensità. Ho avuto una piacevole conversazione con l’allenatore e sono molto felice, voglio mostrare cosa posso fare”. E sulla scelta: “Ho giocato contro l’anno scorso e sono rimasto molto colpito dallo stadio, dall’intensità con cui si gioca. Dallo spirito combattivo. È un club molto grande, con una storia impressionante e ottimi giocatori”.

Poi ha proseguito parlando delle richieste di Simeone: “Abbiamo parlato un po’ di come mi sento. Ieri è stata una giornata molto lunga, tutte le scartoffie… La cosa più importante è che vuole che mi senta a casa e ovviamente vuole che mi adatti il ​​prima possibile. È noto per la sua passione e vuole che sia pronto il prima possibile. Penso che mi conosca bene dai tempi del Lione e del Barça, gli piacevo già quando ero al Lione. Sarà una sfida per me. Paragone con Diego Costa? Non lo so. Ognuno sembra avere opinioni diverse. Costa è un grande giocatore, ha fatto molto bene qui ma penso che siamo diversi. Non mi piace molto essere paragonato, ognuno ha il diritto di essere sé stesso. Mi piaceva il suo grande spirito combattivo e in questo è un buon paragone”.

Foto: sito ufficiale Atletico Madrid