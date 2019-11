Depay si fa male con la nazionale, Rudi Garcia: “E’ stata una mancanza di rispetto”

Nella gara tra Olanda e Estonia, Memphis Depay è stato costretto ad abbandonare il campo, all’inizio del secondo tempo, per un problema muscolare. Un infortunio che non è stato gradito da Rudi Garcia, tecnico del Lione, che si è scagliato contro il ct olandese Koeman: “Far giocare Depay è stata una mancanza di rispetto per l’OL. Mi dà veramente fastidio che Depay si sia infortunato in una partita che non aveva nessuna importanza per l’Olanda. Avevamo fatto di tutto per non farlo giocare, stavolta invece si è fatto male dopo 30 minuti. Ho parlato con Memphis, il Lione pagherà questa assenza. Lui è importante per noi quanto per loro. Koeman sa cosa penso”.

Foto: Daily Star