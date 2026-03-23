Depay sgridato per aver utilizzato il cellulare in panchina: “Stavo avvertendo lo staff medico olandese”

23/03/2026 | 14:00:45

Memphis Depay è stato sostituito dopo 22 minuti della partita tra Corinthians e Flamengo, hanno fatto il giro del web le immagini che vedevano l’olandese sgridato in panchina per aver utilizzato il cellulare. Il calciatore si è giustificato così: intervenendo sui social: “Voglio chiarire che se ho usato il telefono, è stato solo per comunicare con lo staff medico olandese in quel momento. Sono uscito per sostenere la mia squadra, potevo anche rimanere negli spogliatoi visto il mio infortunio. Sono anche deluso dal risultato della partita. Continuiamo a lavorare affinché tornino giorni migliori”.

Foto: Instagram Depay