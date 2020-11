Depay: “Se rimarrò al Lione? Non faccio promesse che non posso mantenere”

Vicino al Barcellona nell’ultima sessione di mercato, Memphis Depay continua la sua esperienza in Francia. Ma l’attaccante non è sicuro che il suo futuro sarà ancora nel Lione: “Non faccio promesse che non posso mantenere. La società deve approfittare della mia presenza. Io cerco di essere positivo ogni giorno, mi piace allenarmi: chi mi sta intorno può confermarlo”.

Foto: Twitter personale