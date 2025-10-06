Olanda, passaporto rubato a Depay. L’attaccante è bloccato in Brasile

06/10/2025 | 20:17:39

Problemi per Memphis Depay. L’attaccante del Corinthians dovrà pazientare prima di poter raggiungere un ritiro della Nazionale olandese. Depay è stato derubato del passaporto personale e arriverà quindi in ritardo al raduno degli Oranje, secondo quanto riferisce la nazionale olandese che in una nota spiega: “Memphis Depay si unirà al ritiro della nazionale olandese in un secondo momento. Il giocatore ha riferito che il suo passaporto è stato rubato, impedendogli così di prendere il volo previsto dal Brasile domenica sera”.

Foto: Instagram personale