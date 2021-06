Depay: “Nella mia carriera ci sono stati alti e bassi. Il Barça è una grande opportunità”

La telenovela si è conclusa dopo molte settimane di trattative. Memphis Depay, alla fine, ha firmato per il Barcellona. Dopo la vittoria di ieri della sua Olanda contro la Macedonia del Nord, l’attaccante si è soffermato sull’approdo in blaugrana. “Nella mia carriera ci sono sempre stati alti e bassi, momenti belli e momenti brutti. Tutto questo ti fa imparare molto. Ecco perché andare al Barça è un grande passo avanti per la mia carriera. Negli ultimi giorni questo argomento era diventato continuo, quindi non posso dire che non ci pensassi tutti i giorni, ma ora è tutto chiaro”.

FOTO: Twitter Euro2020