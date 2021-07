Depay: “Il Barcellona è un sogno che si realizza. Messi? Voglio giocare con lui”

Memphis Depay nella giornata di oggi è stato ufficialmente presentato dal Barcellona. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante olandese: “Ho sempre avuto l’ambizione di giocare in uno dei grandi club a livello mondiale e dopo aver perso qui con il Lione mi sono detto che dovevo giocare con questa maglia. È un onore essere qui, realizzo il sogno che avevo da bambino. Mi rendo conto di quanto sia grande questo club e a 27 anni riesco a coronare un sogno. È qualcosa di fantastico e sorprendente, sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare la stagione e collezionare trofei. Voglio ringraziare il presidente e il mister per la fiducia, spero di restituire sul campo qualcosa alla società. Messi? Voglio davvero giocare con Leo, sono un suo fan e sarebbe un sogno giocare con lui. Ho visto tutti i trofei del Pallone d’Oro vinti e credo che presto ne arriverà un altro”.

FOTO: Twitter Barcellona