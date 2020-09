Memphis Depay, attaccante olandese che piace al Barcellona per sostituire Luis Suarez, ha parlato dell’interessamento blaugrana nei suoi confronti ai microfoni di NOS: “Non ho sentito molto dal mio agente. So che c’è l’interesse del Barcellona, ma non ho molto altro da dire perché ne so poco. Devo tornare a Lione e poi capirò meglio. Ma per ora non so altro”.

Foto: Foto Diario As