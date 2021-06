Sui social Memphis Depay ha commentato l’ufficialità del suo trasferimento al Barcellona: “Sogna in grande ragazzo, sogna in grande. Super eccitato di far parte in questo nuovo club”.

Dream big kid.. Dream big.

Super excited to join my new club! @fcbarcelona ’ pic.twitter.com/WnV1ufoBYw — Memphis Depay (@Memphis) June 19, 2021

Foto: Twitter Barcellona