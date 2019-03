Depay e il messaggio al Lione: “È frustrante giocare poco. Ora…”

Memphis Depay manda un chiaro messaggio al Lione. L’attaccante olandese, nell’ultimo non più titolare inamovibile nello scacchiere di Bruno Genesio (l’ex United è rimasto in panchina nelle ultime due partite di Ligue 1), ha parlato così ai microfoni di NOS: “Non ho giocato molto ultimamente e questo è frustrante. Non segno da un po’ di tempo, ma statisticamente sono quello che crea più occasioni. Ora sono con la nazionale olandese ed è la cosa migliore di questi tempi. La chiamata arriva al momento giusto”.

Foto: Diario AS