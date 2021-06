Depay al Barcellona: siamo in pieno countdown

Per Memphis Depay al Barcellona è questione di ore. L’attaccante olandese, negli ultimi giorni, ha sciolto le riserve ed ha deciso di accettare l’offerta dei blaugrana. Nonostante il rilancio della Juve e di altri club, l’ex Lione sembra aver scelto la sua prossima destinazione. L’insistenza di Koeman, suo ex allenatore dell’Olanda, l’ha convinto a sposare il progetto del Barça. Per l’ufficialità è questione di ore. I dirigenti e i legali del giocatore sono a lavoro per risolvere gli ultimi dettagli. Ma Depay viaggia spedito verso la Catalagna e dopo Aguero ed Eric Garcia ecco un altro colpo a parametro zero del presidente Laporta.

FOTO: Twitter Depay