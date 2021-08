Depaoli: “Alla Samp è come essere a casa. Spero di non muovermi da qui”

Intervistato da Il Secolo XIX, Fabio Depaoli, difensore della Sampdoria, ha parlato del suo ritorno a Genova dopo la scorsa stagione divisa in due club.

Queste le sue parole: “Nella scorsa stagione ho iniziato nell’Atalanta, giocando in Champions, e finito nel Benevento a lottare per la retrocessione. Sempre dando il massimo per la maglia che ho indossato. Ma il mio pensiero andava alla Samp, nell’ottica di un ritorno. Mentalmente è stato molto formativo. E adesso per me è un po’ come essere tornato a casa. Sinceramente spero di non muovermi da qui. Mi piacerebbe avere un’altra chance e dare il mio contributo. Spero di fare bene in questo periodo, crescere con D’Aversa, convincerlo, e poi vedremo che succederà”.

Foto: Twitter Samp