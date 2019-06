Denswil al Bologna: c’erano tracce già stamattina sul “De Telegraaf”

Le fonti si citano sempre, oppure non si citano mai. Sul difensore Stefano Denswil in arrivo al Bologna c’erano tracce già da stamattina sull’edizione del “De Telegraaf”. La notizia è stata poi rilanciata anche da “Voetball”, prima di fare il giro sui vari siti italiani. Il centrale mancino classe 1993, che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra, è ormai un promesso sposo del Bologna: un importante rinforzo in difesa per Mihajlovic.

Foto: zimbio