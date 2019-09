Denis: “Un onore poter giocare con la Reggina, qui è come se fossi a casa”

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di German Denis e l’Italia: l’esperto attaccante classe ’81 è tornato nel Belpaese dopo l’addio nel gennaio 2016 per rinforzare l’attacco della Reggina. Il neo centravanti dei calabresi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Questa società storicamente ha tutto ed è stato un onore arrivarci. Sono sempre rimasto legato all’Italia e già da qualche tempo con la mia famiglia pensavamo di tornare, poi c’è stata questa occasione e l’abbiamo colta. Io e Maxi Lopez in Calabria? Noi argentini ci troviamo molto bene nel sud Italia, come se fossimo a casa. La tripletta segnata ai tempi di Napoli contro la mia attuale squadra? Fu la mia prima tripletta in Italia, ora spero di restituirla alla Reggina per inseguire i nostri obiettivi”.