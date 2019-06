Denis Suarez: “Voglio lasciare il Barça. Il mio obiettivo…”

Denis Suarez, centrocampista del Barcellona, si è raccontato nel corso di un’intervista ai colleghi spagnoli di Cadena SER. Dopo l’esperienza poco positiva con la maglia dell’Arsenal, il classe ’94 ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a proposito del proprio futuro: “Voglio lasciare il Barça e giocare perché con i blaugrana non avrei la possibilità di giocare spesso. Il mio obiettivo è quello di rimanere nella Liga, stare vicino a casa e giocare nel campionato spagnolo. Non è andata bene con l’Arsenal per via del mio infortunio e ora preferisco continuare la mia carriera in Spagna”.

Foto: Mundo Deportivo