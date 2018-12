Denis Suarez e il futuro ancora incerto. L’agente: “Complicato che parta a gennaio. Ma…”

Denis Suarez non è del tutto al centro del progetto tecnico del Barcellona, il talento classe 1994 ne è al corrente e per ora accetta di restare ai margini. Molto presto, però, il centrocampista cercato in particolar modo anche in Italia potrebbe cambiare idea e decidere di lasciare il club catalano. Le occasioni con Ernesto Valverde in panchina sono state poche e il suo futuro è incerto. Nel frattempo, Felix Gende, agente del 24enne (contratto in scadenza nel 2020) ha fatto il punto ai microfoni di Fichajes.com: “Mi sembra molto complicato pensare che Denisparta a gennaio. Il ragazzo ha fiducia nel suo lavoro per riuscire a invertire il trend attuale, ma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Il Marsiglia? Non ci ha mai chiamato per ora”.

Foto: Barça Blaugranes