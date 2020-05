Denis Suarez attacca: “Perché ci sono i tamponi per giocatori e non per gli infermieri?”

Denis Suarez, ex centrocampista del Barcellona e attualmente in forza al Celta Vigo, ha parlato duramente ai microfoni di BeIn Sport in merito alla scelta di effettuare test a tappeto ai calciatori della Liga: “Capisco il punto di vista dei club e della Federcalcio, ma il protocollo relativo ai tamponi mi fa riflettere molto. Perché ci sono per noi giocatori e non per la gente che ne ha davvero bisogno negli ospedali? Perché un calciatore può farsi il test del Coronavirus e un operatore sanitario no?”, le parole Denis Suarez.

Foto: Twitter personale Denis Suarez