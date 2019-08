Denis-Reggina: l’arrivo in Calabria è previsto per martedì

German Denis è il grande colpo di una Reggina sempre più ambiziosa. Dopo la risoluzione del contratto con l’Universitario in Perù, El Tanque è tornato a Buenos Aires dove nel fine settimana preparerà le valigia per la nuova avventura italiana. Il suo arrivo a Reggio è previsto per martedì, il club sta preparando una presentazione in grande stile. Denis firmerà un contratto biennale.

Foto: ARG Noticias