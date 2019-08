Reggina sempre più in fibrillazione per il colpo German Denis. El Tanque, come vi abbiamo raccontato e documentato, nei giorni scorsi è sbarcato in Italia per iniziare la sua nuova avventura a tinte amaranto, un innesto da novanta per il reparto della Reggina. E ora siamo in grado di mostrarvi anche la foto della firma di Denis sul contratto che lo lega al club calabrese.