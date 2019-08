Denis in partenza da Buenos Aires per la missione Reggina: tutte le foto

German Denis è pronto per il ritorno in Italia. Nelle prossime ore firmerà per la Reggina, contratto biennale e accordo raggiunto nei giorni scorsi – come da noi anticipato – dopo la risoluzione del contratto con i peruviani dell’Universitario. Un’operazione curata dall’intermediario Lorenzo De Santis. Ecco l’attaccante in partenza dall’aeroporto di Buenos Aires in compagnia della moglie Naty e del primogenito Matias, nella fotogallery alcuni scatti prima dell’imbarco. L’arrivo all’aeroporto di Reggio è previsto per domattina. Denis torna in Italia dopo alcune significative esperienze e un lungo ciclo ricco di soddisfazioni con l’Atalanta. Classe 1981, El Tanque ha dimostrato anche nell’ultima stagione in Perù di essere competitivo e in eccellenti condizioni di forma. Denis sarà presentato giovedì a Reggio Calabria nel corso di un evento voluto dal club e in prima persona dal presidente Gallo.