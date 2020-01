Denis furioso: “Partita rubata, è scandaloso! Non visto un fuorigioco di due metri”

German Denis su tutte le furie. L’attaccante argentino della Reggina, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così il pareggio contro il Bari: “E’ difficile analizzare questa partita. Così come all’andata, partita rubata. In settimana non pettiniamo bambole, cerchiamo di portare la Reggina dove merita. E’ scandaloso quello che è successo, l’arbitro non ha visto un fuorigioco di due metri. Il Bari non ha fatto un tiro in porta. E’ stata una gara particolare, perché non ci sono state tante occasioni. Rimane l’amaro in bocca. Sono andato direttamente dell’arbitro per farmi spiegare cosa ha visto. L’arbitro è pagato per questo, deve essere all’altezza del suo compito. Meglio nella ripresa? Abbiamo giocato di più palla a terra nella ripresa, esprimendo un gioco migliore”, riporta StrettoWeb.

Foto: Twitter ufficiale Reggina