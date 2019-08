Denis alla Reggina, tutto vero! Il presidente Gallo conferma: “È fatta, contratto biennale”

German Denis alla Reggina, tutto vero. Dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva, arriva la conferma da parte di Luca Gallo, presidente del club amaranto, che annuncia sui social il colpo da novanta per il reparto avanzato calabrese. “Annunciamo di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante argentino German Denis con un contratto biennale. Il nuovo centravanti della Reggina per questa e per la prossima stagione è Denis”.

Foto: ARG Noticias