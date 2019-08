Denis alla Reggina: l’Universitario lo saluta così 

alla Reggina, una nostra grande esclusiva di ieri mattina , andata in porto in serata . Un’operazione di spessore da parte del club del presidente Gallo. Per l’ex Atalanta e Napoli contratto biennale, sarà atra lunedì e martedì per la firma. I peruviani dell’Universitario lo hanno salutato così: “Grazie German per il tuo impegno e professionalità con l’Universitario dentro e fuori dal campo. Ti auguriamo il massimo successo nel tuo futuro professionale”.