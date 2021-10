Demme: “Siamo una grande squadra. Insigne è un vero leader, deve rimanere qui”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Legia. Ecco le sue parole: “Siamo una grande squadra, prepariamo bene le partite e il mister dà fiducia a tutti i giocatori. Per questo andiamo forte in campo”. Sul rinnovo di Insigne: “Lorenzo deve rimanere al Napoli, è cresciuto, qui, è un grande capitano, è un leader per noi”.

FOTO: Twitter Napoli