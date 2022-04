Demme: “Siamo in corsa per lo scudetto. Spalletti sa che sarò pronto se avesse bisogno di me”

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, è stato intervistato dalla BILD. L’italo-tedesco ha parlato della sfida tra Lipsia e Atalanta e del Napoli: “L’Atalanta è una squadra psicologicamente fortissima, la più forte d’Italia. Giocano in modo molto aggressivo, quindi bisogna contrastarli e cercare di tenere il loro passo. Hanno dei buoni talenti individuali, come Luis Muriel. Noi Siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto molti minuti di gioco ultimamente, ma l’allenatore sa che sarò pronto se avesse bisogno di me”.

FOTO: Twitter Napoli