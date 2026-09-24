Demme si ritira: “Sognavo di giocare nei grandi stadi, potrò dire di avercela fatta”

24/09/2026 | 17:06:40

Diego Demme ha annunciato il ritiro dal calcio giocato con una lettera sui social: “Arriva un momento in cui devi dire addio a qualcosa che ti ha accompagnato quasi per tutta la vita. E ora quel momento è arrivato per me. Da bambino, sognavo di giocare un giorno in grandi stadi. Volevo solo giocare a calcio – e alla fine, mi è permesso di vivere questo sogno. Grandi partite, grandi successi, ma naturalmente anche sconfitte, contrattempi e momenti difficili che hanno plasmato e reso la persona che sono oggi. Ora, quando sono un po’ triste mentre scrivo queste righe e guardo indietro alla mia carriera, è stata una bella storia di calcio che il piccolo ha vissuto. Il calcio era molto più di una semplice professione. Era la mia vita, la mia passione, la mia vita quotidiana – e mi ha dato incredibilmente tante persone speciali e momenti speciali. Amerò sempre questa roba. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori, ai club e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. E un ringraziamento molto speciale va ad Alex Sekora, che quasi mi ha tenuto in forma per tutta la mia carriera e mi ha accompagnato attraverso innumerevoli alti e bassi”.

Foto: Instagram Demme