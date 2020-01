Demme saluta il Lipsia con una lettera: “Dalla 3. Liga alla Champions, sei anni indimenticabili”

Diego Demme, nuovo centrocampista del Napoli, ha salutato con una lettera il Lipsia, squadra di cui è stato capitano. Questo il post pubblicato sui social: “Sei anni ricchi di momenti indimenticabili. Dal 3. Liga ai sedicesimi di finale di Champions League. Voglio solo ringraziare per il supporto, sarai sempre parte di me. Ora il viaggio continua per me… Grazie per tutto, il tuo Diego”.

Foto: Sport.de