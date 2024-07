Demme: “Il Napoli è stato un grande sogno diventato realtà. Ora avevo voglia di tornare in Germania”

Diego Demme è un nuovo centrocampista dell’Hertha Berlino. Dopo l’ufficialità, ha così parlato ai taccuini del sito ufficiale della società del suo approdo in Germania dopo quattro anni trascorsi al Napoli: “Sono molto felice, eravamo in contatto con l’Hertha ormai da un po’, un anno a dire il vero. Ho avuto buoni colloqui con i responsabili e mi hanno semplicemente convinto. Inoltre, dopo la nostra esperienza in Italia, noi come famiglia volevamo tornare in Germania. Penso che qui a Berlino e con un club così grande si possa ottenere molto, ed è per questo che ho deciso di intraprendere la strada con l’Hertha.

Poi ha proseguito: “La mia esperienza al Napoli? Trasferirsi a Napoli è stato un grande sogno diventato realtà – ha proseguito il giocatore -. Poter giocare per un club del genere è stata una bellissima esperienza. E poi vincere il campionato l’anno scorso: semplicemente fantastico. Mio padre grande tifoso del Napoli? Penso che sia soprattutto felice di potermi vedere giocare più spesso (sorride). Non sono stato in campo così spesso ultimamente e spero che le cose qui cambino”.

Infine: “Cosa mi aspetto? Nella 2ª Bundesliga ci sono molti club tradizionali e grandi stadi. Schalke, Amburgo, Hannover, solo per citarne alcuni: ci aspettano duelli fantastici che non vedo l’ora di affrontare”.

Foto: Instagram Demme