Demme: “Gattuso ha fiducia in me, lui e Pirlo i miei idoli. Commovente giocare al San Paolo, qui i tifosi sono passionali”

Diego Demme, nuovo centrocampista del Napoli prelevato a gennaio dal Lipsia, ha parlato ai microfoni della Bild: “La prima al San Paolo è stata commovente. Ricordo ancora l’atmosfera nella gara con il Barcellona, era incredibile. Se ci penso ho ancora la pelle d’oca, per me è stato un sogno. Gattuso? Mi ha subito lanciato in campo e le cose sono andate per il meglio. Per me è un onore che abbia avuto fiducia in me, con Pirlo è sempre stato il mio modello. Il fatto che mi abbia voluto al Napoli è bello, la cosa positiva è che la sua idea di calcio sia simile a quella di Nagelsmann, puntano molto sul possesso palla. I tifosi? A Lipsia in strada mi fermavano giusto per qualche selfie, a Napoli invece sono sempre stato riconosciuto e nella prima settimana quasi non potevo andare al supermercato. Qui sono pazzi per il calcio, anche mentre ero in fila alla cassa alcune persone volevano fare delle foto con me”.

Foto: Napoli Twitter