Demme esalta Osimhen: “Non mi sono mai allenato con uno come lui”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, all’indomani della sfida vinta in Europa League contro il Legia Varsavia, è intervenuto Diego Demme, che ha esaltato così il suo compagno di squadra Victor Osimhen:

“E’ immarcabile? Quasi, sì. Sta facendo molto bene. Non mi sono mai allenato con uno come lui. Ci dà velocità, tecnica, davanti alla porta fa gol. Ha tutto ciò che serve a un grande attaccante, non ne ho mai visto uno come lui”.

Foto: Twitter Napoli