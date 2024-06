Demirovic: “L’Italia è la favorita, ma non siamo a Empoli per farei i turisti”

Ermedin Demirovic, capitano della Bosnia, alla vigilia dell’amichevole contro l’Italia è intervenuto ai canali ufficiali della Federcalcio bosniaca per presentare il match in programma domani allo stadio Carlo Castellani di Empoli: “Abbiamo avuto molto tempo per analizzare la partita contro l’Inghilterra. Per noi è importante trascorrere questi giorni insieme come squadra e utilizzare questa parentesi per creare qualcosa di più grande di quanto abbiamo fatto finora. L’Italia è una delle migliori nazionali europee e l’attuale campione d’Europa. Quindi loro sono i favoriti nella partita di domani, ma questo potrebbe essere positivo per noi per dimostrare tutto quello che sappiamo e ottenere un buon risultato. Non siamo venuti qui come turisti, cercheremo di giocare al meglio delle nostre possibilità”.

Foto: Instagram Demirovic