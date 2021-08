Demiral vede l’Atalanta. Un difensore da Champions per i sogni di Gasperini

Merih Demiral e l’Atalanta, le due parti sono sempre più vicine per un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Il difensore turco è il prescelto di Gian Piero Gasperini per il dopo-Romero, un calciatore d’esperienza che può aiutare la causa Atalanta soprattutto in panorama europeo. Parliamo di un classe ’98, ventitre anni ma già tante gare importanti sulle spalle e con uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa in bacheca con la Juve.

Foto: Twitter personale Demiral