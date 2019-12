Demiral sempre più blindato dalla Juve: il Milan e la corsa a Todibo

Le ultime prestazioni di Merih Demiral sono l’ennesima conferma di una crescita esponenziale del centrale turco, con la Juve e Sarri che vogliono blindarlo in vista della sessione di gennaio. L’ex Sassuolo piace a tanti club, ci aveva pensato anche il Milan che cerca un profilo con quelle caratteristiche, ma il club bianconero ha alzato il muro. Ecco perché i rossoneri per rinforzare la difesa pensano ad altri nomi, soprattutto a Jean-Clair Todibo, classe ’99 del Barcellona. Lo specialista francese – accostato al Milan già nei giorni scorsi – piace molto a tante società, ha costi alti, l’intenzione del club rossonero è quella di cercare di trovare una soluzione per convincere il Barça e anticipare la concorrenza nella corsa a Todibo. Una situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus