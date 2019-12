Demiral: “Lavoro ogni giorno con l’obiettivo di trovare spazio. Mercato? Sono concentrato sulla Juve”

Il difensore della Juventus, Merih Demiral, ha rilasciato un’intervista al portale Fanatik.com, nella quale ha avuto modo di parlare anche dell’avvio di stagione complicato con la maglia bianconera: “Sto bene, perché la mia filosofia è quella di dare sempre il 100% in allenamento e in partita. Io lavorerò sempre per trovare spazio, ma non sono io a dover commentare le scelte di Sarri”.

Juventus

“La Juventus è una delle squadre più importanti al mondo, ha e ha avuto i migliori difensori. Stare qui è fantastico. Non pensavo di venire alla Juve così velocemente, anche se arrivare a un livello così alto era nei miei piani a breve, medio e lungo termine. Quando ho fatto le visite è venuto Chiellini a trovarmi anche se erano tutti in vacanza. Emre Can mi ha aiutato a inserirmi, ma anche Cristiano Ronaldo è sempre pronto a darmi una mano a livello psicologico”.

Futuro

“Anch’io ho sentito queste voci. Ma finché sono un giocatore della Juventus darò sempre il massimo, penso che le cose per me andranno bene. Continuerò a concentrarmi sul mio lavoro, di mercato se ne occupa il mio entourage insieme al club”.