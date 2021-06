Demiral e la sua Turchia: “Stiamo crescendo, faremo un ottimo Europeo”

Merih Demiral, difensore centrale della Juventus e della Turchia, ha parlato così ai media turchi dopo la vittoria di oggi in amichevole contro Moldova: “Il primo tempo è stato difficile, non siamo riusciti a capire la partita ma alla fine abbiamo fatto bene. Il nostro processo di miglioramento sta andando molto bene, arriviamo bene all’Europeo. Queste amichevoli sono sempre importanti per testare la squadra. Nella ripresa abbiamo giocato un ottima partita, spero faremo un ottimo Europeo”.