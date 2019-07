Demiral: concesso il visto per farlo giocare nella tournée in Cina

Buona notizia per Maurizio Sarri. Merih Demiral infatti prenderà parte alla tournée in Cina. I problemi per il visto del giocatore turco sono stati risolti. E’ stata la Juventus ad annunciarlo sul proprio profilo Twitter: “Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino”.

Foto: Twitter Juventus