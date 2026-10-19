Demichelis: “Mastantuono? Il Real Madrid non ti aspetta, ma può starci per la sua personalità, capacità tecnica e fisica”

19/10/2026 | 16:58:08

Martin Demichelis, allenatore del Lipsia, si prepara alla trasferta europea in casa del Real Madrid. In un incontro tenuto con i media, il tecnico argentino ha parlato di Franco Mastantuono, che debuttò con lui al River Plate all’età di 16 anni.

Sulle fasi del debutto in prima squadra: “Franco ha debuttato a 16 anni al River non per magia o come dono. È una storia molto bella, di cui abbiamo parlato con lui e con la dirigenza del River prima di farlo debuttare. Ero interessato prima a parlare con i suoi genitori per capire come stavano e se sarebbero stati preparati a ciò che stava per accadere. Volevo anche sapere la sua situazione contrattuale. Era uno dei migliori a livello fisico, in tutti i ranghi, uno dei tre o cinque migliori nella vita quotidiana e, soprattutto, nel recupero. A questo si aggiungevano la sua personalità e la sua capacità di affrontare il momento. Penso che anche Xabi Alonso l’abbia detto quando ha incontrato Franco: uno dei suoi grandi doni era la sua personalità”.

Sulla cessione monstre e record per il calcio argentino, circa 60 milioni spesi dal Real: “Il board del River prese nota della situazione perché, all’epoca, avevamo venduto Claudio Echeverri al Manchester City e pensavano di aumentare la clausola di Franco allo stesso prezzo. Ho detto loro: ‘No, è un errore, perché Franco è un giocatore del Real Madrid’. La dirigenza ha fatto un ottimo lavoro nel comunicare con il suo agente e ha inserito una clausola che per il calcio argentino era totalmente illogica, perché in seguito è diventata la vendita più alta a livello nazionale”.

Su un possibile ritorno al Real: “Non dubito che abbia le capacità per farlo o che abbia la personalità necessaria. Il Real Madrid non ti aspetta, non aspetta nessuno, quindi speriamo che abbia tempo. Ora ha deciso di andare in prestito. Ognuno gestisce la propria carriera con il cuore, la testa e le persone intorno a sé. Ma non ho dubbi che Franco sia un giocatore di quel livello, per la sua personalità e per le sue capacità fisiche e tecniche”.

Foto: X Fiorentina