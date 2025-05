Dembelé: “Voglio assaporare ogni momento della finale. Faremo di tutto per vincere”

21/05/2025 | 16:31:51

Ousmane Dembelé, attaccante del PSG, ha parlato al media day organizzato in vista della finale di Champions League.

Queste le sue parole: “Speriamo, ci dicono che ci sono molti segni, dopo tutto può accadere in 90 minuti… Ma siamo fiduciosi, siamo stati molto bravi nel 2025, abbiamo fatto molti sforzi per arrivare in finale, speriamo che vada bene”.

Cosa rappresenta la finale?

“Una finale di Champions è magnifica, personalmente è la mia prima volta e voglio assaporare quel momento. Lo vivrò con sorriso e concentrazione. Sappiamo anche cosa rappresenta per il PSG che non l’ha mai vinta. Tutto il club ha fame di questa vittoria, faremo di tutto per vincere. Non cambiamo le nostre abitudini, che giochiamo una finale o una partita di campionato. Lo prepareremo come al solito, cercheremo di essere concentrati. E prima bisognerà vincere la finale di Coppa di Francia”

Sul Pallone d’Oro: “Come ho detto altre volte, c’è molto di più importante quando si è un giocatore del PSG che pensare a un titolo individuale. Prima di pensare a me penso alla squadra e al club”.

Ancora sulla finale e sul gioco da fare contro l’Inter: “In una finale può succedere tutto, sappiamo che l’Inter gioca tutti insieme da quattro o cinque anni, si conoscono bene, ma in una finale, ripeto, tutto può accadere.”

Foto: Instagram PSG