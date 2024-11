Dembelé: “Voglio andare in pensione a 34 anni”

Ousmane Dembélé ha parlato al podcast “The Bridge”, immaginandosi il suo fine carriera: “Voglio andare in pensione a 34 anni. Poi voglio entrare nel settore immobiliare e investire in Africa, in Francia”. In questa stagione Dembélé è partito forte, segnando 5 reti e servendo 7 assist in 13 partite. Il giocatore non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le due partite di novembre di UEFA Nations League per problemi muscolari.

Foto: Instagram PSG