Dembelé: “Troppe critiche a Mbappé. Polemiche anche se si allaccia le scarpette. E’ troppo”

13/06/2026 | 20:40:13

Il pallone d’Oro in carica, Ousmane Dembelé, attaccante della Francia e del PSG, difende la stella Kylian Mbappé in vista del Mondiale.

Le sue parole a Marca: “Le critiche nei suoi confronti sono molto, molto ingiuste. Alcune persone vanno un po’ troppo oltre con le critiche di Kylian. È un giocatore incredibile e un’ottima persona fuori dal campo. Alcune persone esagerano con le critiche perché è Kylian Mbappe. Non dovrebbero continuare a inseguirlo in questo modo. Che si allacci o meno i lacci delle scarpe, che si tiri su i calzini o meno, prende critiche… è troppo. È un essere umano. Con la squadra francese, è molto bravo con noi, è un leader”.

Sul CT Deschamps: “È semplicemente un allenatore eccezionale. Rimarrà per sempre una leggenda tra gli allenatori della squadra nazionale francese”.

Foto: Instagram Bembelé