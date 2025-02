Dembelé trascinatore: il PSG si gode il suo top player

Un inizio di 2025 da incorniciare per Dembelé. Il francese, infatti, grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol sta letteralmente trascinando il PSG. L’addio di Mbappé, almeno per certi versi, aveva fatto storcere il naso per la paura di non avere un sostituto degno di nota, ma alla fine dei conti Ousmane sta facendo tutto ciò che è nelle sue potenzialità. La dimostrazione arriva proprio dai numeri che evidenziano quanto detto: sono 15 i gol realizzati in 11 gare disputate nell’anno nuovo. Numeri che rendono giustizia a un giocatore che molte volte è stato sottovalutato, ma che adesso più che mai sembrerebbe aver trovato la giusta formula per essere il protagonista indiscusso di un top club come quello parigino.

FOTO: Instagram PSG