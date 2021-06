Dembélé sul suo futuro: “Non ho fretta per il rinnovo”

Ousmane Dembélé, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano francese l’Equipe, ha parlato anche del suo futuro nel Barcellona visto che ha contratto che scade nel 2022: “Non lo so, vedremo. Incontreremo la dirigenza del Barça. Ho ancora tempo, io non ho fretta così come loro, vedremo cosa succede. Prima mi concentro completamente sull’Europeo, poi andrò in vacanza. È stata una stagione lunga”.

Poi su Messi: “Andiamo molto d’accordo. È un bravo ragazzo, un leader, è aperto, parla molto. Mi sono trovato molto bene con lui dal mio primo giorno. Non è una pressione giocare con lui, dà molti consigli sul campo. Mi dice sempre di di colpire, dribblare e saltare l’avversario. È sempre nella posizione giusta per farmi passare la palla”

FOTO: Twitter Barcellona