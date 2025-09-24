Dembelè: “Sono due giorni che dormo con il Pallone d’Oro. E’ stata una gioia immensa”

Ousmane Dembelé è tornato a parlare della vittoria del Pallone d’oro 2025: “Sono due giorni che ci dormo. È una gioia immensa, il riconoscimento del lavoro svolto. Appena hanno pronunciato il mio nome è stata una gioia immensa. Non volevo piangere, ma la tensione cresceva, cresceva. Con mia madre, che mi ha cresciuta da solo e che c’è stata sin dal debutto. Lei, mia madre, è eccezionale” le parole dell’attaccante a TF1.

FOTO: X Ballon d’or