Dembelé: “Serve attenzione massima contro il Chelsea. Futuro? Non vedo perché debba lasciare il PSG, ma…”

16/03/2026 | 19:39:43

Ousmane Dembelé, pallone d’Oro in carica, attaccante del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea in Champions League.

Queste le sue parole: “Dobbiamo giocare prima per il club e non per noi stessi. Penso che abbia avuto un effetto positivo sul gruppo. Non è che siano diventati meno individualisti, ma in alcune partite potevamo fare la scelta giusta e passare la palla al compagno meglio piazzato. Abbiamo parlato, tutto è andato bene. Il PSG prima di tutto”.

Sul Chelsea: “Squadra forte, l’abbiamo affrontata già in finale di Mondiale per Club. Non abbiamo ancora chiuso il discorso qualificazione”.

Il messaggio di Dembélé arriva in un momento delicato per il PSG: “Abbiamo dimostrato un’altra faccia in Champions. Il club prima degli ego individuali resta la priorità”, ha aggiunto.

Ma non solo tattica: il Pallone d’Oro 2025 è stato interrogato sul suo futuro al PSG, con il contratto in scadenza nel 2028. “Non vedo alcuna ragione per non rimanere. Ma le decisioni sui contratti non le prendo io: spettano al club e al mio agente”.

Foto: sito PSG