Dembélé: “Proveremo a giocarcela con la Juve, voglio trovare il mio primo gol in Champions”

Moussa Dembele, 25 partite e 14 gol nella Ligue 1 con il Lione quest’anno, ha parlato presentando la gara di domani contro la Juventus in conferenza stampa: “Proveremo a giocarcela con la Juve, sappiamo che sarà dura perché affrontiamo una delle favorite che da anni è ormai ai vertici del calcio internazionale. Devo ancora segnare in Champions? Voglio trovare il primo gol, ma senza particolari pressioni. Fisicamente mi sento bene, il gruppo sta bene. Cerco di fare il più possibile in campo e fuori, prima e dopo l’allenamento, per rendere al top. Aouar? E’ motivato, sta bene, farà una grande partita per la squadra. E’ un grande giocatore e siamo felici di averli qui”.

Foto: Dembélé Twitter