Dembelé porta avanti un bel PSG in casa dell’Arsenal: 1-0 all’intervallo

29/04/2025 | 21:49:17

Al termine della prima frazione di gioco Paris Saint-Germain conduce per 1-0 contro l’Arsenal all’Emirates. Partono fortissimo gli uomini di Luis Enrique che trovano la rete dopo appena 4′ con Osmane Dembelé che di prima intenzione mette in buca d’angolo, non lasciando scampo a Raya. Al 31′ sfiora il raddoppio il PSG con Doue che si accentra e lascia partire un destro violento su cui Raya interviene in tuffo. Sulla respinta si avventa Fabian Ruiz che ci prova a portiere battuto, ma centra il palo. Lo spagnolo era però in offside. Sul finale di primo tempo salgono i Gunners. E al 38′ Joao Neves salva i parigini intercettando un cross di Kiwior per Merino nel pieno dell’area di rigore del Psg: con lo spagnolo pronto a colpire verso la porta, il portoghese rischia tutto e, da dietro, mette il piede. Palla piena. In pieno recupero è Donnarumma a prendersi la scena vincendo il duello individuale con Martinelli.

Foto: Instagram PSG