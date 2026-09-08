Dembelé: “Pallone d’Oro? Il mio podio è Kvara, Kane e Mbappé”

08/09/2026 | 11:45:10

Intervistato da France Football, Ousmane Dembelé ha parlato del Pallone d’Oro: “Quando giochi per il Real Madrid, il miglior club del mondo, sei inevitabilmente associato a questi premi. Ho fatto la storia quest’estate nella competizione più importante, ma la strada è ancora lunga. Il Pallone d’Oro viene assegnato dai giornalisti e saranno loro a decidere. Non penso che questo trofeo sia così incerto. Credo che resterà nelle mani di un giocatore del PSG. Il mio podio? Metto Kvaratskhelia, Harry Kane, che ha disputato una stagione incredibile, e Kylian Mbappé”.

foto x fifa