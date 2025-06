Dembelé: “Momento più emozionante della finale di Monaco? Vedere Marquinhos e Kimpembe in lacrime”

16/06/2025 | 20:45:05

Reduce da una stagione trionfale con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria in Champions League grazie al clamoroso 5-0 inflitto all’Inter in finale, Ousmane Dembélé si è raccontato in un’intervista a L’Équipe, ripercorrendo i momenti più emozionanti di questo successo storico per il club parigino. Alla domanda su quale immagine conserverà per sempre di quella finale, l’attaccante francese non ha esitato: “Vedere Marquinhos e Kimpembe in lacrime. Dopo anni di lotta e sacrifici, vederli alzare finalmente la Coppa è stato toccante. Quei momenti resteranno impressi per sempre”.

Foto: Instagram PSG